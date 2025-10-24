Habertürk
        Haberler Magazin Hande Yener'in sportif tarzı

        Hande Yener'in sportif tarzı

        Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülenen Hande Yener, sarı renkli çorapları ve siyah terlikleriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 08:28 Güncelleme: 24.10.2025 - 08:28
        Rahatlığından ödün vermedi
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Yener, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

        Sportif tarzıyla dikkat çeken Hande Yener; beyaz eşofman takımı, kırmızı şapkası ve sarı çoraplarıyla kendine özgü bir görünüm sergiledi.

        Şarkıcı, ayağındaki siyah terlikler de rahatlığından ödün vermedi. Mekândan tek başına ayrılan Hande Yener, muhabirlerin sorularına teşekkür edip "İyi akşamlar" diyerek karşılık vermekle yetindi.

        #HANDE YENER

