Hande Ünsal'dan ilk albüm heyecanı

9 senelik profesyonel müzik kariyerini, 9 Mayıs Cuma günü, 9 şarkılık bir albümle taçlandırmaya hazırlanan Ünsal; "Bu albümde içimde biriktirdiğim her sesi, her cümleyi, her susuşu bir şarkıda söyledim. Benim için mesele dikkat çekmek değil, iz bırakmak. Bu albüm için benim manifestom gibi oldu diyebilirim" dedi. 9 şarkılık albümün çıkış parçası, 'Lovelandım' oldu.

REKLAM advertisement1

ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Türk müziğinin yıldız isimleri, şarkıları ve besteleriyle albümde yerini aldı. Mabel Matiz, Emrah Karaduman, Onur Özdemir, Melda Gürbey, Murat Güneş, Berk Telkıvıran, Serkan Balkan, Mert Carim, Hüseyin Kemancı, Zeynep Dalgıç, Sabi Saltıel, Tüzzün, Aero gibi isimler Hande Ünsal'ın ilk albümüne imza attı.

REKLAM

22 SAATTE 9 KLİP!

Albümde yer alan 9 şarkının tümünü kliplendiren Ünsal, 9 farklı styling ve konseptle kameraların karşısına geçti. Yönetmenliğini Serkan Uzundal'ın yaptığı 9 klibin çekimi rekor bir süreyle, 22 saatte tamamlandı.