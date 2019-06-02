Ünlü oyuncu Hande Subaşı yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı bir süredir işadamı Alican Ulusoy ile beraber olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Hande Subaşı, Instagram hesabı üzerinden Alican Ulusoy'la beraber yer aldıkları kareyi, "Bir süredir sessizliğimin ve mutluluğumun sebebi... tarifsiz ve özel... İyi ki... Güzel adam" notuyla paylaştı.