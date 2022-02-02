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Hande Soral: İki bebeğim!

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Hande Soral, Bensu Soral ile kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, kız kardeşinin karnına sarıldığı bir fotoğrafı, "İki bebeğim..." notuyla Instagram'dan paylaştı

02.02.2022 - 08:52 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Hande Soral (34) ile İsmail Demirci (37), 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, şu sıralar "bebek" sevinci yaşıyor.

  • "İKİ BEBEĞİM"

    Anne-baba olmak için gün sayan ikiliden Soral, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Bensu Soral ile objektif karşısına geçti. Soral, kardeşiyle birlikte verdiği pozu, "İki bebeğim..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

    "TEYZELİK"

    Bensu Soral da aynı kareyi, "Teyzelik..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin gönderilerine beğeni yağdı.

  • "TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM"

    Daha önce kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

  • "YOLU YARILADI"

    4 Ocak'ta hamileliğinde 19. haftaya giren Soral, karnının belirginleştiği bu fotoğrafı, "Baby Demirci yolu yarıladı!" notuyla yayınlamıştı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Soral'ın gönderisine; Hilal Altınbilek, İsmail Demirci, Selen Öztürk, Ceyda Ateş ve kardeşleri Bensu ile Bedirhan Soral yorum yapmıştı.

  • CİNSİYETİ BELLİ OLDU

    Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti, yakın dostları tarafından düzenlenen partide açıklanmıştı. Heyecan dolu anlar yaşayan Hande Soral ile İsmail Demirci, erkek bebeklerinin olacağını öğrenmişti. Çift, o esnada çekilen videoyu takipçileriyle de paylaşmıştı.

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