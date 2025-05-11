Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hande Soral, Musiki Eğitim Vakfı tarafından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ümit Gürelman'a Vefa Konseri"ne katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soral; "Çok değerli bir sanatçının Türk müziğine verdiği emeklerin böyle güzel anılıyor olması çok önemli. Bu bir vefa borcu ve biz de bu borcu ödemek için çok heyecanlıyız" dedi.

Musikiyle ilişkisini de anlatan Hande Soral; "Hayatımda önemli bir yeri var. Ailece dinlemeyi ve anmayı çok seviyoruz konserlere de ara sıra geliriz" ifadelerini kullandı.

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"ALİ, DAYISINA BENZİYOR"

Oğlu Ali'nin bakımını eşi İsmail Demirci'nin üstlendiğini belirten Hande Soral; "Ali büyüdü artık çok eğleniyoruz" dedi. Oyuncu, kime benzediği sorusuna ise "Şimdilik dayısına benziyor ama huyları çok karışık hepimizden bir şeyler taşıyor" yanıtını verdi.

Hande Soral - İsmail Demirci çifti ve çocukları Ali

"BENSU'NUN EVİNDE KAHVALTI YAPACAĞIZ"

Anneler Günü planlarıyla ilgili de konuşan Hande Soral; "Bensu'nun evinde kahvaltı yapacağız. İsmail mutlaka bir sürpriz düşünmüştür" dedi.

Tatil planlarına da değinen Hande Soral; "Şimdi kısa bir tatile çıkacağız ama yazın set nedeniyle zor gözüküyor" dedi.

Hande Soral, meslektaşı Rabia Soytürk'ün geçtiğimiz günlerde eski rol arkadaşı Caner Topçu için "Hazzetmiyorum" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine; "Kimseyi sevmek zorunda değiliz ama saygı göstermek şart. Sevmediğimiz çalışma arkadaşlarımız olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Hande Soral ve kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral "OĞLUM BÜYÜDÜ RAHATLADIM" Ana akım projelere dönüş yapıp yapmayacağı sorulması üzerine ise "Bu sezon hiç çalışmayacağım demiştim ama bir sinema filmi ve dizi oldu. Oğlum büyüdü rahatladım. Ana akıma da dönebilirim" ifadelerini kullandı. Öte yandan kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Bensu Soral ile ilgili teyze olma konusuna da değinen Hande Soral; "İstemez olur muyum, çok isterim ama kimse kimseye 'Çocuk yapın' demesin" ifadelerini kullandı.