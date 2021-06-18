Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kerem Bürsin ile aşk yaşadığını uzun süre gizlemesinin ardından geçtiğimiz aylarda kabul eden ve mutlu olduklarını söyleyen Hande Erçel, önceki gün Etiler'de aracının içinde objektiflere yansıdı.
Karşısında muhabirleri görünce şaşıran ünlü oyuncu, "Arkadaşlar uzun bir zamandır görmediğim arkadaşımdan geliyorum, size rastladım. Her şey yolunda" dedi.
"ÇOK KEYİFLİ GEÇTİ"
İlişkisi hakkında konuşan Erçel, geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle birlikte çıktıkları Maldivler tatiliyle ilgili de açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Kerem Bey ile çok iyi gidiyor. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir tatil yaptık. Çok keyifli ve dinlendirici geçti. Şimdi işimize odaklandık" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİK" AÇIKLAMASI
27 yaşındaki Hande Erçel, muhabirlerin, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Şu an sadece işimizi yapıyoruz. Keyifli bir ilişkimiz var" demekle yetinmişti.
ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ
Geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunan Erçel, utangaç tavırlar sergilemişti. Oyuncu, "Yeni bir ilişki. Zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman 'Hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz' dedim. Oldu ve öğrendiniz... Bu kadar basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.
BİRLİKTELİK BELGELENMİŞTİ
Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin aşkları belgelenmişti.
EL ELE İLK FOTOĞRAF
Erçel ve Bürsin, Maldivler'den dönerken havalimanında hayranları tarafından el ele yakalanmıştı. Çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı.
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