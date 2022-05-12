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Hande Erçel'den 'Kaan Yıldırım' sorularına yanıt: Her şey yolunda - Magazin Haberleri

Hande Erçel'den 'Kaan Yıldırım' sorularına yanıt: Her şey yolunda!

Kaan Yıldırım ile aşkını geçtiğimiz ay itiraf eden Hande Erçel, ilişkisiyle alakalı sorulara yanıt verdi. Ünlü oyuncu, birlikteliklerinde her şeyin yolunda olduğunu ifade etti

12.05.2022 - 07:52 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir takı firmasının marka yüzü olan Hande Erçel'in (28) yer aldığı reklam filmi önceki gün özel bir lansmanla tanıtıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, projeyle alakalı konuştu.

    Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Erçel, "Dubai'de çekimler çok keyifli geçti. Ancak sıcaklıkların en yüksek olduğu saatlerde çekime birkaç saat ara vermek zorunda kaldık. Bu çekimi gerçekleştirmek benim için heyecan verici bir deneyimdi." dedi.

  • "HER ŞEY YOLUNDA"

    Ayrıca özel hayatıyla alakalı soruları kabul etmediğini dile getiren Hande Erçel'e muhabirler, "Kaan Yıldırım ile ilişkiniz de hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz? Londra’da da tatil yaptınız." sözlerini yöneltti.

    "Özel bir gün için buradayız." ifadelerini kullanan Hande Erçel, her şeyin yolunda gittiğini dile getirmekle yetindi.

  • BİRLİKTELİĞİNİ DOĞRULADI

    Artık Yıldırım ile birlikteliğini saklamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda." diyerek, ilişkisini doğrulamıştı.

    Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise, "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi." demişti.

  • "ŞİMDİ KONUŞMAYALIM" DEMİŞTİ

    Ünlü oyuncu, daha önce gazetecilerin, "Kaan Bey ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna kaçamak cevaplar vermişti.

    Hande Erçel, "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen. Daha güzel bir zamanda sohbet ederiz." demekle yetinmişti.

  • BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

    2019'da 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce Emirgan'daki bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yönelmişti.

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