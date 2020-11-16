Balık mevsimi geldiğinde pratik olarak hazırlayabileceğiniz enfes bir tarifimiz var. Hamsi tava tarifimiz misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir tariftir. Hamsileriniz çok küçüklü ise kılçıklarını çıkartmadan hamsi tavamızı hazırlayabilirsiniz. Hadi artık tarifimize geçelim.

HAMSİ TAVA MALZEMELER

1 kilo hamsi

Mısır unu

Tuz

KIZARTMAK İÇİN;

Sıvı yağ

HAMSİ TAVA YAPILIŞI

İlk olarak hamsilerimizin kılçıklarını temizleyip, bol su ile yıkıyoruz.

Yıkadığımız hamsilerimizin suyunu iyice süzdürüyoruz ve üzerlerine tuz serpip, harmanlıyoruz.

Ardından hamsilerimizi mısır unumuza buluyoruz.

Pişireceğimiz tavamızı ocağa alıp, sıvı yağımızı ekliyoruz.

Yağımız ısınınca mısır ununa buladığımız hamsilerimizi pişireceğimiz tava içerisine diziyoruz.

Tavamıza dizdiğimiz balıkları önlü arkalı pişiriyoruz ve servis tabağımıza ters çevirerek alıyoruz.

Balık tarifimiz artık servis edilmek için hazırdır. Afiyet olsun.