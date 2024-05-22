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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Hamiyet' 6 Haziran’da Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde

        'Hamiyet' 6 Haziran’da Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde

        Indie müziğin Türkiye'deki köklü gruplarından Peyk'in ilk müzikali 'Hamiyet' 6 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 00:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:20
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        'Hamiyet' Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde
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        Şarkılarında zamanın, sokağın, gündelik hayatın değişen manzaralarını kendine özgü bir dille harmanlayarak aktaran Indie müziğin Türkiye’deki köklü gruplarından Peyk’in ilk müzikali “Hamiyet”yolculuğunu, 6 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda taçlandırıyor.

        İlk kez geçtiğimiz kasım ayında 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan müzikal, Peyk’in solisti İrfan Alış’ın çocukluğunda yer etmiş sıra dışı bir kadının hikayesini 80’lerdeki bir işçi mahallesinden bugüne taşıyor.

        Işıl Kasapoğlu gibi “kumpanyasever” bir yönetmenin sahneye koyduğu müzikalin senaristliğini ise Masumlar Apartmanı, Ömer dizilerinin senaryolarına da imza atan Deniz Madanoğlu üstleniyor. Aslı İnandık’ın Hamiyet karakterine hayat verdiği müzikal, zengin kadrosuyla da dikkat çekiyor. Sermet Yeşil, Esra Kızıldoğan, Sabahattin Yakut, Ezgi Çelik, Uygar Özçelik, Bilgesu Kural ve Cansu Bahadır’ın rol aldığı müzikalde Peyk de tam kadro sahnede yerini alıyor.

        Hamiyet bir ağaç olsaydı; kökü salkım saçak tutunmaya çalışıyor, gövdesi hayallerle, şarkılarla ayakta, dalları daha da yukarı uzanıyor olurdu yapraklarını döke döke… Bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşayan, yoksul ve yorgun hayatını şarkılardan kurulu hayal dünyasında özgürleştiren, özgürleştikçe yalnızlaşan, nihayetinde bir çocuğun belleğinde yeniden hayat bulan bir ölümsüz artık “Hamiyet”...

        Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 6 Haziran’da saat 21.00’de izleyiciyle buluşacak müzikalin biletlerine Bubilet, Biletinial, Biletix ve Tiyatrolar'dan ulaşılabilir.

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        #Harbiye Açık Hava sahnesi
        #Aslı İnandık
        #Bir Peyk müzikali: Hamiyet
        #tiyatro
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