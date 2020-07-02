Grip, gebelik döneminde sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Hamilelik sürecinde yeterince halsiz olan anne adayları, gribe yakalandıklarında kimi zaman yerinden kalkamayacak hale geliyorlar. Grip hakkında her şeyi yazımızda bulacaksınız.
Hamilelikte gribe ne iyi gelir?
Hamileliğin ilk aylarında grip olmak sıklıkla yaşanan bir durum. Elbette gebelik döneminde grip normalden çok daha ağır seyreder. Bu nedenle önceliğiniz gribe yakalanmamak için önlemler almak olmalıdır. Ancak, iş işten geçtiyse gribi en hafif şekilde geçirebilmek için şunlar yapılabilir:
Hamilelikte grip nasıl geçer?
Bu noktada en doğru tedaviyi doktorunuz uygulayacaktır. Yukarıda bahsettiğim uygulamalarla normal seyrinde devam eden bir gripten kurtulabilirsiniz. Ancak durum çok daha ciddiyse doktor yardımı almanız şarttır.
Hamilelikte grip için şifalı bitkiler
Hamilelikte grip tedavisi bitkisel ilaçlarla da sağlanabilir. Ancak bitkisel diye her önüne gelen ilacı içersek hata yapmış oluruz. Bu yüzden önce bilinçli bir hasta olmamız; grip için hangi bitkisel ilaçların iyi geldiğini bilmemiz gerekir. Gebelik döneminde grip için kullanabileceğiniz bitkisel yöntemleri sıralayacak olursak;
Hamilelikte grip olunca ne yapılmalı?
Dinlenin. Evet, bu hastalığın en bilindik ilacı dinlenmektir. Gerekli önlemleri alın ama bunların yanında ciddi şekilde dinlenin. İstediğiniz kadar önlem alın gribi dinlenmeden atamazsınız.
Hamilelikte grip bebeğe zarar verir mi?
Hamilelikte grip bebeği etkiler mi? Anne adaylarını en çok korkutan şey gribin bebeğe de zarar vermesi. Bu soruya üzülerek evet cevabını vermek zorundayız. Biliyorsunuz ki grip özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlü insanlarda bile ağır seyredebilen bir hastalık. Gebe bireylerde bu durumun çok daha ağır ilerlediğini düşünürsek; gribin minik yavrunuza zarar verme ihtimali var. Bu nedenle grip aşısı yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Aşı gebelik sürecinin ilk 3 ayında yapılabilir. Aşı sonrası olası bir grip durumunda annedeki antikorların belli bir kısmı bebeğe geçerek onu gribe karşı korur.
Hamilelikte bebeğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü
Hamilelikte grip tedavisi için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu‘nun kürüne bir bakalım…
Malzemeler:
Yapılışı:
Yukarıdaki malzemeleri 1 kaba alarak macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hastalık sürecinde her kahvaltı ve akşam yemeği sonrası tüketin.
Bir diğer kür ise zencefil ve tarçın ikilisi.
Malzemeler:
Yapılışı:
1 bardak sıcak suya yarım tatlı kaşığı tarçın ilave edilip tüketilir. Bununla beraber aynı miktardaki tarçın 1 tatlı kaşığı bal ile de karıştırılıp tüketilebilir. Yalnız bu kürleri asla doktor kontrolü dışında uygulamayın.
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