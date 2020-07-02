Hamilelik nasıl anlaşılır

Gebe olduğunu nasıl anlarsın? Anne adayları ya da çocuk isteyen kadınların en çok merak ettikleri sorulardan bir tanesi de bu. İşte size hamilelik belirtileri hakkında bilmeniz gereken her şey…

Hamileliğin ilk günleri nasıl anlaşılır?

Hamilelik belirtilerinin pek çoğu, farklı sağlık sorunları nedeni ile de karşımıza çıkabilir. Bu nedenle her belirtiyi gebelik belirtisi olarak görmemek gerekir. Ancak hamileliğin ilk günlerinde baş dönmesi, halsizlik gibi belirtilerle karşılaşmak mümkündür. Tabi belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterir.

Gebelik en erken ne zaman belirti verir?

Anne adayları hamileliğin ilk haftasından itibaren belirti görmeye başlayabilir. Ancak net olarak ne zaman belirtinin görüleceği tabi ki yine bünyeye bağlıdır. Kimi anne ilk haftada belirti görmeye başlarken; kimi annede belirtiler 1 ay sonra başlayabilir.

Hamilelik ile adet belirtileri nasıl ayırt edilir?

Halk arasında adetin gecikmesi, gebelik belirtisi olarak tanımlanmıştır. Ancak bu durum gebelik belirtisi olabileceği gibi sıradan bir adet düzensizliği de olabilir. Bir diğer ihtimal ise anne adayının adet gününü yanlış hesaplamasıdır. Bu nedenle adet günü dikkatli bir şekilde takip edilmeli; geciktiğinden emin olunduğunda doktor yardımı alınmalıdır. Eğer adetiniz 10 gün kadar geciktiyse test yaparak da sonuç öğrenilebilir. Çok az görülmekle beraber, hamileliğin ilk iki ayında üst üste adet kanamasıyla karşılaşabilirsiniz. Yani kanamalarınızın devamı da hamile olmanıza engel değildir. Ama bu bünyenizle alakalı bir durumdur ve ender rastlanır.

Hamileyim ama belirti yok

Bu çok doğal. Nadir görülse de, bazı anne adaylarında hamile olduğu halde hiçbir belirti görülmez. Belirtiler çok geç başlayabilir ya da hiç görülmeyebilir. Aslında iyi yönden düşünüldüğünde, mide bulantısı olmadan bir hamilelik geçirmek hiçte fena durmuyor.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri görüleceği zamanlar değişse de her kadında aynıdır. Bu belirtiler şunlardır:

Adet gününde gecikme.

Mide bulantısı (genelde ilk 3 ayda görülür)

Aşırı halsizlik (6. Haftadan sonra görülür. Genelde ona kusma eşlik eder)

Kokulara karşı hassasiyet.

Vücut ısısında artış.

İlk dönemlerde hormonal değişikliklere bağlı olarak kanamalar.

Sık idrara çıkma.

Göğüslerde ağrı ve göğüs uçlarında karıncalanma.

Göğüslerde hassasiyet ve göğüs uçlarında koyulaşma.

Duygu durum değişiklikleri.

Uyuma isteği.

Nadir de olsa ellerin titremesi.

Erken adet görme hamilelik belirtisi midir?

Elbette hayır. Hamilelik adet gecikmesinden sonra meydana gelir. Eğer erken adet oluyorsanız tehlikeli bir durum olabilir. Mutlaka doktor yardımı almanızda fayda var.

Göğüslerde hassasiyet hamilelik belirtisi mi?

Hamileliğin ilk ay belirtileri arasında göğüslerde hassasiyet de yer alıyor. Özellikle göğüs ucunda halkalı görünüm en önemli hamilelik belirtisidir. Eğer bu belirtiyle beraber yukarıda verdiğimiz belirtilerden birkaç tanesini daha görüyorsanız hemen test yaptırmanızda fayda var. Yalnız göğüs hassasiyetinin farklı sonuçlar doğurma ihtimali de vardır. Buna göre başka belirtiler hamileliği desteklemiyor ama göğüs rahatsızlığı yaşıyorsanız, doktora danışmalısınız.

Hamile kadın nasıl belli olur?

Gebe bir kadında iştah açılır, mide bulantıları başlar, bir yiyeceğe ya da içeceğe karşı aşırı istek duyar. İleriki aşamalarda ise kilo aldığına şahit olunur. Ayakları şişer, sık sık ağlama krizleri ve alınganlık gözlenebilir. Canı olmadık zamanlarda değişik bir yiyecek isteyebilir. Tatlı ve ekşi duyarlılığı baş gösterecektir. Çok uyuma isteği görülebilir. Kimi anne adayında aşırı baş dönmesi ve akabinde bayılmalara kadar giden problemler oluşabilir. Hamileliğin ileri aşamalarında, kadının sıkılması, bunalması gayet normaldir. Stres yapacak olaylardan uzak durması yararına olacaktır.