8 haftalık hamilelik sürecinde bebeğinizin perdeli olarak el ve ayak parmakları iyice gelişiyor, göz kapakları neredeyse gözlerini örtecek şekilde gelişmiş hale bürünmeye başladı, nefes borusu ise gelişerek diline doğru uzanmaya başlıyor ve omurgasının devamında oluşan kuyruğu neredeyse kaybolmak üzere. Peki, hamileliğin 8. haftasında neler olur? Hamileliğin 8. haftasında bebeğin gelişiminde neler oluyor? Hamileliğin 8. haftasında annenin vücudunda nasıl değişimler olur? Merak edilen konular ile ilgili detayları sizler için derledik.

Hamileliğin 8. haftasında aşermek artık efsane değil, aksine tamamen gerçek! Salatalık turşusu ve dondurma istiyor olabilirsiniz, ancak bebeğinizi küçük sağlıklı bir şekilde beslemek için günlük ekstra sadece 300 kaloriye ihtiyacınız olduğunu unutmayın, tabi ki ikiz olması durumunda da 600 kaloriye ihtiyacınız olacaktır. Bu durumda salatalık turşusu ve dondurma arasında bir seçim yapmak durumunda kalabilirsiniz ya da daha sağlıklı besinler tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Mango içeceği, bir kâse süzme peynir veya büyük bir bardak süt 8 haftalık hamilelik dönemi için yeterince idealdir. Peki, Hamileliğin 8. haftasında bebeğiniz ne durumda? Hamileliğin 8. haftasında annede ne gibi değişimler yaşanır? Detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Hamileliğin 8. Haftasında bebeğin gelişiminde neler oluyor?

• Bebeğiniz şu an Latincede 'genç olan' anlamına gelen fetüs olarak adlandırılmaya başladı fakat hala plasenta yerine yumurta kesesinden besleniyor. Ancak birkaç hafta içerisinde plasenta tamamen gelişecek ve rahme tutunmaya başlayacak.

• 8 haftalık hamilelik döneminde bebeğiniz her gün 1 mm büyüyor ve rahminizin içindeki amniyonik sıvı haftada iki kepçe kadar artıyor. Bebeğinizin boyu şu an için 15mm oldu. Bebeğiniz 8. haftasında bir barbunya büyüklüğünde, sürekli gelişiyor ve siz henüz fark etmeseniz bile artık hareket ediyor.

• Bebeğinizin gözleri, ağzı ve burnu daha seçilebilir bir hale geldi ancak göz kapakları oluşmaya başlamasına rağmen henüz hala yapışık durumda.

• Hamileliğin 8. haftasında bebeğinizin süt dişlerinin uçları yani kemik hücreleri şekillenmeye ve minik bağlantıları gelişmeye başladı. Şimdiye kadar perdeli görünen el ve ayak parmakları arasındaki perdeler yavaş yavaş inceliyor.

• Şu an bütün organları yerli yerinde ancak hala gelişmekte ve eşsiz parmak izi de şekillenmeye başlıyor.

• İnanılmaz bir şekilde artık küçük hareketlenmeler başladı, kasları faaliyete geçiyor fakat sizin hissedebileceğiniz kadar güçlenmesi birkaç hafta sürebilir.

• Kalbi dakikada 150 ila 170 defa atıyor yetişkin birisinin kalbinden iki kat daha hızlı.

• Teni hala kağıt kalınlığında ve transparan.

• 8 haftalık gebelik Beyninde ilkel nöronları oluşturmak için sinir hücreleri birbiriyle birleşmeye devam ediyor.

• Bebeğinizin cinsiyetini merak ediyor olabilirsiniz, ancak genital organları cinsiyetini belli edecek kadar henüz gelişmiş değil.

Hamileliğin 8. haftasında annenin vücudunda nasıl değişimler olur?

• Keşfetmiş olacağınız gibi sabah bulantısı artık günün her saatinde yaşanabilir. Annelerin birçoğunda 12 ile 14. haftalarda daha az mide bulantısı yaşar. Bu süreç bazı hamileliklerde biraz daha uzayabilir ayrıca hamilelik süresince bu belirtiler belirip yok olabilirler.

• Genellikle sabah oluşan mide bulantıları sizi normal yemek yeme düzeninizden alıkoyabilir ancak endişelenmeyin. Çünkü vücudunuz öncelikle bebeğiniz için besin sağlayacaktır bu yüzden küçük miktarlarda yemeyi başarabilirseniz bile bebeğiniz ihtiyacı olan besini alacaktır.

• Her ne kadar bebeğiniz dışarıdan kendini göstermeye başlamadıysa bile, kıyafetlerinizin dar gelmeye başladığını fark edeceksiniz ayrıca sütyeniniz de dar gelmeye başlayacak ve yakında daha büyük, destekli bir sütyene ihtiyaç duyacaksınız. Hormon seviyelerindeki yükselmeler süt salgılamasını sağlamak için göğüslerinizin büyümesine ve diğer dokuların değişmesine sebep olmaktadır.

• Sebebi henüz bilmese de HCG ve östrojen hormonlarının seviyesindeki yükselmeden dolayı ya da progesteron seviyesindeki yükselmeye bağlı olarak sindiriminizin daha verimsiz olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Sebep her neyse, siz o bulantıları yaşarken bebeğiniz tamamen iyi hissettiğinden, endişelenmenize gerek yoktur. Az az ama sık sık yemeye çalışın, böylece hamileliğin bir başka sorunu olan mide ekşimesini de azaltmış olursunuz. Her iki belirti de 12 ile 14. haftalar arasında tamamen kaybolmaktadır.

• Hamileliğinizin bu döneminde bebek hala gelişme aşamasını tamamlamak için mücadele ettiğinden dolayı oldukça yorgun hissediyor, bol uykuya ve dinlenmeye ihtiyaç duyuyor olmalısınız. Bu duyguyla kesinlikle savaşmaya çalışmayın ve vücudunuza ihtiyacı olan özeni gösterin ve bol bol dinlenin.

• Unutmamalısınız ki 8 haftalık gebelik döneminde açık renkli, pembe kanamalar gerçekleşebilir ancak kanama parlak kırmızı renkli, çok ve pıhtılıysa hemen doktorunuza bildirmelisiniz.