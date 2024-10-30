Hamile olduğu öğrenilen Gisele Bündchen'in ilk göbekli fotoğrafları çekildi
Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitiren iki çocuk annesi Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente'den ilk çocuğuna hamile. Ünlü model, belirginleşen göbeğiyle ilk kez görüntülendi
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Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğuna hamile olduğunun öğrenilmesinin ardından ilk kez, Miami'de spor salonu çıkışında görüntülendi.
35 yaşındaki erkek arkadaşı Joaquim Valente'nin ilk, kendisinin üçüncü çocuğuna hamile olan 44 yaşındaki süper model, göbeğini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Beş ya da altıncı ayın içinde olduğu tahmin edilen Gisele Bündchen'in karnının belirginleştiği görüldü.
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Pilates sonrası otomobiline giderken fotoğrafları çekilen Gisele Bündchen, çantasıyla karnını örtmeye çalıştı.
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14 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 11 yaşında Vivian adında bir kızı olan Gisele Bündchen, 13 yıl evli kaldığı 47 yaşındaki Amerikan futbolcusu Tom Brady'den 2022'de ayrıldı, 2023'te resmen boşandı.
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Haziran 2023'ten bu yana dövüş sporu jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile birliktelik yaşayan ünlü model, Joaquim Valente ile ilk kez Aralık 2021'de oğlu için jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştı.
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Çift, temmuz ayı başında Bündchen'in iki çocuğuyla birlikte Kosta Rika'da yaz tatili yaptı.
Üçüncü çocuğunu bekleyen Gisele Bündchen, podyumun ikonik 'melek'lerinden biri olmasına rağmen, 15 Ekim'de yeniden sahneye dönen Victoria's Secret defilesine katılmamıştı.