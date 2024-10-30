Hamile olduğu öğrenilen Gisele Bündchen'in ilk göbekli fotoğrafları çekildi

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, üçüncü çocuğuna hamile olduğunun öğrenilmesinin ardından ilk kez, Miami'de spor salonu çıkışında görüntülendi.

35 yaşındaki erkek arkadaşı Joaquim Valente'nin ilk, kendisinin üçüncü çocuğuna hamile olan 44 yaşındaki süper model, göbeğini gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Beş ya da altıncı ayın içinde olduğu tahmin edilen Gisele Bündchen'in karnının belirginleştiği görüldü.