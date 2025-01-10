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        Hamas: Netanyahu esirlerin kaderleriyle oynuyor

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in esirlerini takas anlaşması dışında geri alamayacağını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu esirlerin kaderleriyle oynamakla suçladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 06:22 Güncelleme: 10.01.2025 - 06:22
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        Hamas: Netanyahu esirlerin kaderleriyle oynuyor
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        Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Hamdan, Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'le yapılacak esir takası anlaşmasının uygulanacak kuralları var ve bu kurallara göre İsrail esirlerini alacak, biz de esirlerimizi alacağız. Ama elbette ki bir anlaşma olmadan esirlerini sağ olarak geri alamayacak." dedi.

        AA'nın haberine göre; Netanyahu'nun, başarı imajı arayışında esirlerin kaderiyle oynadığı, onları serbest bırakmak istemediği ve onları öldürmeyi arzuladığı değerlendirmesinde bulunan Hamdan, Hamas'ın İsrail'in ne istediğini umursamadığını ve kendileri için önemli olanın saldırıların sona ermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi olduğunu vurguladı.

        Hamdan, İsrail işgalinin planlarının Filistin halkını aştığı ve artık tüm bölgeyi tehdit ettiği uyarısında bulunarak, "Biz işgale karşı üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapıyoruz ve kardeşlerimizden de görevlerini yapmalarını bekliyoruz. Herhangi bir ihmal, sadece Filistin halkını değil, ihmalkar halkları da olumsuz yönde etkileyecektir." dedi.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 8 Ocak'ta İsrail ve Hamas arasında müzakereler sürerken Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduklarını söylemişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

        Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşması dahil olmak üzere Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koyarak esirlerden vazgeçmek ve onları Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.

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        #Hamas
        #israil
        #Filistin
        #haberler
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