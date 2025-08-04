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        Haberler Dünya Hamas'ın müzakerelerin devamı için Gazze'ye günlük 250 TIR yardım girişi talep ettiği öne sürüldü | Dış Haberler

        Hamas'ın müzakerelerin devamı için Gazze'ye günlük 250 TIR yardım girişi talep ettiği öne sürüldü

        Hamas'ın, İsrail ablukası nedeniyle insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'ne günde 250 TIR insani yardım girişinin sağlanmasını talep ettiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 11:10 Güncelleme: 04.08.2025 - 11:10
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        "Hamas 250 yardım TIR'ı talep etti" iddiası
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        The Jerusalem Post gazetesine konuşan müzakerelere ilişkin bilgi sahibi İsrailli bir kaynak, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerinin devamı için insani yardım girişini şart koştuğunu söyledi.

        Hamas'ın insani yardım girişi talebini arabulucu ülkelere ilettiği aktarıldı.

        İsrail, uyguladığı ablukayla büyük bir insanlık felaketine ve açlıktan ölümlere yol açtığı Gazze Şeridi'nde, uluslararası baskı nedeniyle insani yardım girişi için bazı adımlar atacağını öne sürmüştü.

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        Tel Aviv yönetimi baskılar karşısında Gazze'ye "sınırlı miktarda" insani yardım girişine izin verilmesi kararı alırken, Birleşmiş Milletler (BM) açlığın durdurulması için bölgeye günlük 550 tır insani yardımın girmesi gerektiğini vurguluyor.

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        GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

        Gazze Şeridi'ndeki kıtlık nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısı günden güne artmaya devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’nde açlık nedeniyle 93'ü çocuk 180 kişi hayatını kaybetti.

        Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

        İSRAİL'İN TUTUMU NEDENİYLE TIKANAN MÜZAKERELER

        Gazze'de ateşkes müzakereleri İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

        İsrail, yaklaşık bir hafta önce başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

        Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

        Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

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