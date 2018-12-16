Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde sabah saatlerinde Kestel Tarihi Şifa Hamamı'nda giden ve aralarında bir operatör doktorun da bulunduğu 4 kişi kurnaların bulunduğu hamamın iç kesiminde yıkanmaya başladı. Hamamda suyu ve içerisini ısıtmak için yakılan kazandan lodosun etkisiyle geri gelip içeriye yayılan karbonmonoksit gazı 4 kişiyi zehirledi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İHA'da yer alan habere göre içeride hamam görevlisi tarafından baygın halde bulunan Dr. Osman Onay, Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Habip Doğan isimli vatandaşlar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kestel'de esnaf olduğu öğrenilen Habip Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Osman Onay’ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Doğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Hamamda inceleme başlatan polis olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.