Ruhsal ve sinirsel yaşanan bozukluklar sonucu ortaya çıkan halüsinasyon görme; gerçekte var olmayan görüntülerin 5 duyu aracılığıyla algılamayı sanma şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Halüsinasyon yaşayan kişi çevrede algılanacak bir şeyin olmamasına rağmen canlı ya da cansız bir şeylerin olduğunu algılaması hali ortaya çıkar. Halüsinasyon ciddi bir sorun olması yüzünden kişinin psikolojisini bozarak daha kötüye gitmesine neden yaratabilmektedir.

Halüsinasyonların ortaya çıkması bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasıyla baş gösterebilir; duyu organlarında tahribat olması, migren ve bazı psikolojik rahatsızlıklar buna etken yapabilir. Halüsinasyon görme ses duyma, birisinin seslenmesi gibi olabilir ya da görüntü olarak var olmayan şeylerin var olarak algılanması ile gözle de bu durum yaşanabilir. Bazı durumlarda migren ağrıları aşırı şiddetli ve kriz şeklinde olması durumunda ışık çakmaları ve parlaklıklar algılanabilir. Bu da beynin durumu algılama anında yaşadığı sorundan kaynaklanır. Migren ağrısı ya da gözde oluşan bazı parlak ışıkları yaşayan kişi bu durumun gerçek olmadığını bilir. Bu oluşan rahatsızlığın bir tepkisidir.

Gerçek anlamda halüsinasyon görmek ise oldukça farklıdır. Bu gerçekleştiği zaman kişi o durumu gerçek olarak algılar. Bu durumda sanki onunla yaşıyor ve bulunduğu yerde o algıladığı canlı cansız varlığın gerçek olduğu sanrısını taşır. Onların var olduğuna inanır ve başkalarının inanmasına da tepki gösterir.

Halüsinasyon beş duyu olarak algılanabilen sanrılardır. Ruhsal olarak bazı psikolojik rahatsızlıklar yaşayan kişilerde, bazı ilaçların etkisi ve Alzheimer gibi hastalıklarda da beynin yaşadığı sorunlarla beraber de çıkabilmektedir. Bazı durumlarda geçici olarak göz ya da duyu algılaması ortaya çıkabilir bu durum halüsinasyon değil bir anlık yaşanan algılama yanılmasıdır. Sağlıklı olan bir kişide görülen bu durumlar aşırı stres, yorgunluk, uykusuzluk, ani heyecan ya da parlayan cisimlerde algılama yanılsaması yaşanabilmektedir. Bu saniyelik olarak gözün merceğine gelen ani bir tepki olarak yansıma yapar. Ve o şekilde algılamaya neden yaratır. Gerçek halüsinasyon yaşanan psikolojik hastalıklar sonucunda oluşan ve devamlılık taşıyan durumlar için söylenmektedir. Bu hastalıklar; şizofreni, psikonevroz, psikoz, menenjit hastalığı ve uyuşturucu madde kullanımı sonrası oluşan durumlarda görülür.