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        Haberler Magazin Haluk Levent: Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine evini aldık - Magazin haberleri

        Haluk Levent: Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine evini aldık

        Haluk Levent, geçtiğimiz hafta Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldıklarını duyurdu. Ev eşyaları ise Melek Mosso tarafından karşılanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:16
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        Şehit ailesinin evi alındı
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        12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe - Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan 9 askerimizden Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin evi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılmıştı.

        "PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

        Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığı yönündeki iddialarına ilişkin Kahramanmaraş Valiliği şu açıklamayı yapmıştı; "Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız konteyner kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir. Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir. Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir. Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, konserinden elde edilen gelirle Müslüm Özdemir'in ailesine ev alacaklarını belirterek; "Şehit Müslüm Özdemir’in ailesinin ev hakkı mevcut. Bu konuda Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer bizleri aydınlattı ama bizler de bir ucundan tutalım dedik. Bursa konserimin geliri Hasan Can Kaya kardeşimin bir gösteri hasılatıyla birlikte haftaya annemize bir ev alacağız" dedi.

        "ANNEMİZE EVİNİ ALDIK"

        Haluk Levent, Hasan Can Kaya ile birlikte Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev aldıklarını duyurdu. Levent, evin eşyalarını da şarkıcı Melek Mosso'nun karşılayacağını söyledi.

        Haluk Levent, yas günlerinde çifte standart yapıldığını belirterek sitemde bulundu. Levent, sitemini şöyle dile getirdi: İçimdekileri söyleyeyim: Maalesef ki ülkemde çifte standart kavramı çok kullanılır.

        Mesela şehit verdiğimiz günler müzik yapana, konser yapana tepki duyulur ama aynı dakikada futbol maçında gol olunca müzikli oyuna tepki duyulmaz.

        Bunu aşamadık ülkece. Ben belki de 100 yakın konser iptal etmişimdir müzik yaşamımda.

        İptal edilen her konserin ekonomiye de zararı oluyor. 16 - 17 kişilik müzik ekibinin alın terinden o bölgedeki esnafa kadar. Sonra ben bir karar aldım. Şehidimiz olduğu gün kendi adıma o konseri ailesine bağışlamaya başladım. Hem emekçi müzisyenler hem esnaf kaybetmesin hem de konsere gelenler şehidimiz için şarkılarıma eşlik etsin istedim. Bu böyle devam etti. Geçtiğimiz hafta şehit Müslüm Özdemir’in ailesini aradım. Çadırda yaşadıkları görüntüyü gördüm. Aileye sordum.

        Onlar da Kahramanmaraş Valiliği'nin ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığın ziyaret ettiğini, ilgilendiğini hatta yapılacak evlerden hakkı olduklarını bana söylediler. Ben de “Madem öyle şehidimizin size ev sözü var biz bu geçici süreyi evde geçirmenizi istiyoruz” dedim. Ve ev teklifinde bulundum.

        Kabul ettiler. Hasan Can Kaya da 'Ağabey, yarısını ben karşılarım' dedi. Ve evi annemizin üstüne aldık. Az önce 12 Şubat ilçesi Tekerek caddesinde 2+1 dairenin tapusunu aldılar.

        Ev yeni yapılmış. Deprem yönetmeliği evraklarını inceleyip teslim ettik. Eşyalarını da Melek Mosso karşılayacak. 3 gün içinde eve yerleşmiş olacaklar. Bölgede AHBAP gönüllülerine bu konuda desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Valimiz sayın Mükerrem Ünlüere, güzel indirim yapan ev sahibine, emlak komisyonu almayan emlakçı Taner Barışık’a, ev için “Nasıl destek olabilirim?” diye yazan sanatçı, dizi oyuncusu ve spor dünyasından her arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum.

        Tüm konu tüm açıklığı ile böyle arkadaşlar. Bilginize...

        "EVLENMEDEN ÖNCE SİZE EV ALACAĞIM" DEMİŞ

        Şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin komşularından Nazire Keskin, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. "Evlenmeden önce size bir ev alacağım" demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı" diye konuşmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şehit Müslüm Özdemir
        #Haluk Levent

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