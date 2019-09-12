DHA n\u0131n haberine g\u00f6re; \u0130zmir de ya\u015fayan Nida Karadal, g\u0131rtla\u011f\u0131nda bulunan t\u00fcm\u00f6r nedeniyle Non-Hodgkin Lenfoma kanseri tan\u0131s\u0131yla 3.5 ayd\u0131r Dokuz Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi Hastanesi \u00c7ocuk Onkoloji servisinde tedavi g\u00f6r\u00fcyor. Annesi G\u00fclcan Karadal \u0131n bir aile dostu, bir ay \u00f6nce Nida n\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrmek ad\u0131na, sosyal medyadan Ahbap Platformu na yaz\u0131p Haluk Levent e ula\u015farak, hastaneye ziyarete gelmesi i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. HALUK LEVENT S\u00d6Z\u00dcN\u00dc TUTTU Mesaj\u0131 g\u00f6ren Haluk Levent, Nida ya gelece\u011fine dair s\u00f6z verdi, bir ay sonra da s\u00f6z\u00fcn\u00fc tuttu. Ku\u015fadas\u0131 ndaki konseri \u00f6ncesinde \u0130zmir e u\u011frayan Haluk Levent, Nida y\u0131 Dokuz Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi Hastanesi ndeki kald\u0131\u011f\u0131 odada ziyaret etti. Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcl\u00fcmseten Levent, onun ad\u0131na do\u011fa\u00e7lama olarak besteledi\u011fi \u015fark\u0131y\u0131 s\u00f6yleyerek keyifli anlar ya\u015fatt\u0131. K\u0131sa s\u00fcreli\u011fine de olsa hastal\u0131\u011f\u0131 ile ilgili \u00e7ekti\u011fi s\u0131k\u0131nt\u0131y\u0131 unutan Nida, Levent sayesinde hayran\u0131 oldu\u011fu \u015fark\u0131c\u0131 Edis ile de g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc konu\u015ftu. Haluk Levent in iste\u011fi \u00fczerine \u015fark\u0131c\u0131 Edis in, Nida iyile\u015ftikten sonra bir konserinde sahnede beraber dans etme s\u00f6z\u00fc verdi\u011fini belirten 45 ya\u015f\u0131ndaki anne G\u00fclcan Karadal, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: HALUK BEY G\u0130TT\u0130KTEN SONRA G\u00dcL\u00dcMSEYEREK UYUDU Hayran oldu\u011fu bir sanat\u00e7\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6nemsenip ziyaret edilmesi tedavisi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok b\u00fcy\u00fck moral ve destek kayna\u011f\u0131 oldu. Haluk Levent e g\u00f6n\u00fcll\u00fcler sayesinde ula\u015ft\u0131k, bu \u00e7ok \u00f6nemli bir \u015fey. Nida kemoterapi al\u0131rken \u00e7ok ciddi a\u011fr\u0131lar ve mide bulant\u0131lar\u0131 \u00e7ekiyordu. Ama o g\u00fcn bunlar\u0131n hi\u00e7birini hissetmedi. Sevginin iyile\u015ftirdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Nida, Haluk a\u011fabeyi gelene kadar g\u00f6z\u00fcn\u00fc hi\u00e7 a\u00e7mad\u0131. Hi\u00e7bir doktorla, hem\u015fireyle diyalog kurmad\u0131, g\u00fcl\u00fcmsemedi. O g\u00fcn Haluk a\u011fabeyini g\u00f6rd\u00fc ve ac\u0131lar\u0131n\u0131 unuttu. Haluk Levent, Nida ya her durum, ko\u015ful ve saatte ona ula\u015fabilece\u011fini s\u00f6yledi. \u0130yile\u015ftikten sonra da ilk konserine davet etti. Haluk Levent gittikten sonra bana Anne sanki y\u0131llard\u0131r tan\u0131yorum. Sanki onu y\u0131llard\u0131r tan\u0131yormu\u015fum gibi, a\u011fabeyim, day\u0131m, amcamm\u0131\u015f gibi hissettim, i\u00e7im sevgi doldu dedi. Haluk Bey gittikten sonra g\u00fcl\u00fcmseyerek uyudu. Bu bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir detay. Ahbap Platformu na ve Haluk Levent e \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. \r \r \t\r \t\t\r \t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t"HALUK A\u011eABEY\u0130N\u0130ZDEN \u0130STEY\u0130N YETER"\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t \r \t\t\r \t\r \r \r \r \t\r \t\t\r \t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\t\tHALUK LEVENT\u2019TEN KONSER SONRASI TEM\u0130ZL\u0130K\r \t\t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\t\r \t\t\t\t\r \t\t\t \r \t\t\r \t\r \r \u00a0