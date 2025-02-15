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        Haberler Magazin Haluk Levent, Kahtalı Mıçe'ye depremzede çocuklara şarkı söyledikleri anlarla veda etti - Magazin haberleri

        Haluk Levent, Kahtalı Mıçe'ye, depremzede çocuklara şarkı söyledikleri anlarla veda etti

        'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Mustafa Kahtalı, 74 yaşında vefat etti. Haluk Levent, Kahtalı Mıçe ile birlikte Adıyaman'da depremzede çocuklara şarkı söyledikleri anları, sosyal medya hesabından paylaşarak meslektaşına veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 20:59 Güncelleme: 16.02.2025 - 01:04
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        Haluk Levent'ten Kahtalı Mıçe'ye veda
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        'Kahtalı Mıçe' olarak tanınan Mustafa Kahtalı, bir süredir mücadele ettiği bağırsak kanserine yenik düşerek 74 yaşında Antalya’da hayatını kaybetti.

        Kahtalı Mıçe için birçok isim taziye mesajları paylaşırken, Haluk Levent de duygusal bir veda mesajı yayımladı. Levent, Kahtalı Mıçe ile birlikte Adıyaman’da depremzede çocuklara şarkı söyledikleri anları sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçıyı andı.

        "SENİ UNUTMAYACAĞIZ KAHTALI MIÇE"

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        Kahtalı Mıçe’nin depremde birçok akrabasını kaybettiğini belirten Haluk Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Deprem sonrası Adıyaman’da ailelerini yitiren çocuklarımıza şarkılar söylemiştik. Kendisinin de ailesinden çok kayıp olmuştu. Buna rağmen çocukların eğlencesine katılmıştı. Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız Kahtalı Mıçe"

        Fotoğraflar: Instagram

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