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        Haberler Magazin Haluk Bilginer'den Cem Karaca şarkıları

        Haluk Bilginer'den Cem Karaca şarkıları

        Haluk Bilginer, yeni yılı Kıbrıs'ta karşıladı. Bilginer, Aşkın Nur Yengi'nin daveti üzerine çıktığı sahnede Cem Karaca şarkıları seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2024 - 15:32 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:33
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        Bilginer'den Karaca şarkıları
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Aşkın Nur Yengi, yeni yılı Kıbrıs'ta Hüsnü Şenlendirici ile birlikte sahnede karşıladı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Yengi, 2023'ü değerlendirdi; 2023 çok iyi geçmedi hepimiz için, kötü anılarımız var. İnşallah 2024 ülkemiz ve tüm dünya için muhteşem olsun. Aynı zamanda sağlıklı ve barış içinde geçen bir yıl olsun" dedi.

        Sahnede performans sergilerken hayat arkadaşı Haluk Bilginer'in sahneye çıkması ile seyirci tarafından alkış tufanı koptu. Sahnede iki Cem Karaca şarkısı seslendiren Bilginer, izleyicilerin yoğun isteği üzerine yeniden sahneye çıkarak bir şarkı daha seslendirdi.

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        #Haluk Bilginer
        #Aşkın Nur Yengi
        #cem karaca

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