Haluk Akakçe Atelier ziyarete açıldı

Gerçeklik ile sanal dünyalar arasındaki sınırları bulanıklaştıran yenilikçi ve görsel olarak etkileyici eserleriyle tanınan Türk çağdaş sanatının öncü isimlerinden Haluk Akakçe’nin (1970–2023) ölümünün ikinci yıldönümünde çok özel bir çalışmayla anılıyor. Akakçe'nin yaşamının son yıllarını geçirdiği ve üretimlerini gerçekleştirdiği Akaretler Sıraevler No:33’teki evi ve atölyesi 'Haluk Akakçe Atelier' olarak sanatseverlerin ziyaretine açlıdı. Şengül Oğuz'un kurduğu SM Sanat, atölyenin özgün atmosferine sadık kalınarak yeniden düzenlenmesine ve açılmasına öncülük etti.

2019–2023 yılları arasında sanatçının en ince ayrıntısına kadar tasarladığı mekân, Haluk Akakçe’nin yaşamı ve sanatıyla bütünleşmiş bir alan niteliği taşıyor. Mekân, yalnızca bir sergi alanı değil; sanatçının kişisel dünyasının ve yaratıcı enerjisinin canlı bir yansıması olarak konumlanıyor. Atölyenin tüm yüzeyleri —duvarlar, merdivenler ve zemin— sanatçı tarafından yeniden boyanmış olup, yapı Akakçe’nin kendine özgü estetik anlayışıyla bir “yaşayan enstalasyon”a dönüşmüş...

Haluk Akakçe Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle geliştirilen mekan, ziyaretçilere sanatçının yaratım süreçlerine yakından tanıklık etme olanağı sunacak biçimde tasarlandı. İçerisinde yer alan bitkiler, objeler, renkli kıyafetler, şapkalar, gözlükler, mücevherler, boyalar ve terzihanedeki malzemeler, sanatçının kişisel tarzını ve sınırsız hayal gücünü görünür kılıyor. Mekân, Haluk Akakçe'nin yaşamının son dönemine tanıklık eden bir alan olarak, hem kişisel bir hafıza mekânı hem de çağdaş sanat tarihine açılan bir pencere işlevi görüyor. Şengül Oğuz Haluk Akakçe Kimdir? Haluk Akakçe (1970–2023), gerçeklik ve sanal dünyalar arasındaki sınırları bulanıklaştıran yenilikçi ve görsel olarak etkileyici eserleriyle tanınan bir Türk sanatçıdır. Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi'nde mimarlık eğitiminin ardından Londra'daki Royal College of Art ve Chicago'daki School of the Art Institute of Chicago'da yüksek lisans yapmıştır. 1997 yılında New York'a taşınmışve ilk kişisel sergisini Drawing Center'da açmıştır. 1998'de Uluslararası İstanbul Bienali'ne katılmıştır.

2000’li yıllardan itibaren eserleri; MoMA PS1, Whitney Museum of American Art, New Museum, Tate Britain, Institute of Contemporary Arts (ICA)ve Kunsthaus Graz gibi dünyanın önde gelen sanat kurumlarında sergilenmiştir. 2002 São Paulo Bienali’nde yer almış; Frieze dergisi tarafından “sonsuz olasılıklar dünyası yaratan bir sanatçı” olarak tanımlanmıştır. 2006 yılında Las Vegas Fremont Street’teki dünyanın en büyük LED ekranı Viva Vision’da “Sky is the Limit”adlı projesini gerçekleştirmiş; bu çalışma uluslararası ölçekte büyük yankı uyandırmıştır. Aynı yıl Louis Vuitton Champs-Élysées mağazasında bir video enstalasyonu sergilemiştir. Eserlerinde video, animasyon, enstalasyon ve dijital medyayı bir araya getirerek insan, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi şiirsel bir dille ele almıştır. Akakçe, dijital ve yeni medya sanatının dünyadaki öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. 2023 yılındaki zamansız kaybı çağdaş sanat dünyasında derin bir iz bırakmıştır. Ancak üretimleri, bugün hâlâ yeni nesil sanatçılara ilham veren bir mirasolarak yaşamaya devam etmektedir.