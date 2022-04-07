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Halsey: Sevgi paylaştıkça artar!

Halsey, Alev Aydın ile oğlunun verdiği pozlara kayıtsız kalmadı. Daha önce Türkçe öğrendiğini duyuran ünlü şarkıcı, sevgilisi ve Ender Ridley'i, "Sevgi paylaştıkça artar!" ifadeleriyle paylaştı

07.04.2022 - 11:18 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini geçtiğimiz yıl temmuz ayında kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti.

  • "SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ARTAR"

    Anne olmanın sevincini yaşayan Halsey, önceki gün eşi ve oğlunun fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 29 Eylül'de 27 yaşına basan ünlü şarkıcı, gönderisine, "Sevgi paylaştıkça artar" ifadelerini ve nazar boncuğu emojilerini eklemeyi ihmal etmedi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu sözlerine Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.

  • "GÖNDERİDEKİ AÇIKLAMA HALİS MİDİR?"

    Kullanıcılar da ünlü şarkıcının 1 milyondan fazla beğeni alan paylaşımına Türkçe yorumlar yazdı. Bir takipçisi, "Gönderideki açıklama halis midir?" derken, başka bir kişi ise, "Ya sen Türkçe mi yazdın? Yerim seni aşkım..." şeklinde esprili bir ifade kullandı.

  • "TEŞEKKÜRLER DEDE"

    Ayrıca Halsey, Ender bebeğin dedesinden gelen hediyeyi de takipçilerine gösterdi. Bir yanında nazar boncuğu bulunan ve üzerinde "Ender" yazılı olan künyenin videosunu paylaşan ünlü isim, bunun Alev Aydın'ın babasından bir hediye olduğunu sözlerine ekledi. Halsey, "Teşekkürler dede... Bunu Ender takıncaya kadar saklayacağım." ifadelerini kullandı.

  • "NAZAR DEĞMESİN"

    Bu, Halsey'in Türkçe mesaj eşliğinde yaptığı ilk paylaşım değil. Doğum sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü şarkıcı daha önce de oğlu ve sevgilisinin fotoğrafına, "Nazar değmesin..." yorumunu yapmıştı.

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