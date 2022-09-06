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Halsey: İstanbul benim evim gibi! - Magazin haberleri

Halsey: İstanbul benim evim gibi!

Türk sevgilisi Alev Aydın'dan Ender Ridley adında bir oğlu bulunan Halsey, 3 Eylül'de İstanbullu hayranlarıyla buluşmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı konser sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" diye yazdıktan sonra, Türkçe, "Burası benim evim gibi" ifadelerini kullandı

06.09.2022 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Türk senarist Alev Aydın'dan 14 Temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımlarda bulunan şarkıcı, İstanbul'a geldi.

  • 3 Eylül'de Türk hayranlarıyla bir araya gelen 27 yaşındaki şarkıcı, konser sonrası 30.4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

  • Ünlü şarkıcı, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" mesajını yazdıktan sonra, Türkçe, "Burası benim evim gibi" ifadelerini kullandı.

  • "UZUN SÜRE BEKLEDİM"

    Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan Halsey, ayrıca konserde Türkçe konuşarak "Uzun süre bekledim" demişti.

    Ünlü yıldız Türkçe konuşmaya devam ederek "Ne haber? Nasılsınız? Seni çok özledim" ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra havadan dert yanan Halsey, "Çok sıcak" demişti.

  • KONSER VERMEYİ KENDİSİ İSTEDİ

    İstanbul'a konser vermeye davet üzerine değil, kendi isteğiyle geldiğini belirten Halsey, "Ben hayranlarımı tanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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