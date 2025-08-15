Habertürk
        Haberler Dünyadan Halle Berry'den eski eşinin eleştirilerine bikinili yanıt - magazin haberleri

        Halle Berry'den eski eşinin eleştirilerine bikinili yanıt

        Halle Berry, evli oldukları dönemde yemek ve temizlik yapmaması nedeniyle kendisini eleştiren eski eşi David Justice'e, bikinili paylaşımlarıyla tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 11:09 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:16
        Eski eşe bikinili yanıt
        Ünlü oyuncu Halle Berry, eski eşi David Justice'e sosyal medyadan tepki gösterdi. 59 yaşındaki beyzbol yıldızı Justice, 1990'larda evlendiklerinde yemek yapmadığı ve temizlik yapmadığı için Berry'yi sert bir dille eleştirmişti. Bu sözler üzerine Berry'nin tepkisi gecikmedi.

        Halle Berry, 59'uncu yaş gününü kutladığı tatilden bikinili fotoğraflarını paylaştığı Instagram gönderisine; "Vay canına! Yemek pişirme, temizlik ve annelik" notunu yazdı. Bu sözler, onun anne gibi görünmediğini söyleyen eski eşi David Justice'e sert bir gönderi niteliği taşıyordu.

        David Justice, 1993 - 1997 arasında evli kaldığı Halle Berry ile evliliğini bitirmesinin sebebinin, eşinin beklediği kadar anne gibi davranmaması olduğunu söylemişti. Bir podcast yayınına katılan Justice, ünlü oyuncuyla yaşadığı geçmiş aşk nedeniyle özel hayatının nasıl bu kadar gündemde kaldığını anlatıyordu.

        David Justice - Halle Berry

        "Çocuklarımız olursa, çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istediğim kadın bu mu? O zamanlar, genç bir kadınken yemek pişirmiyor, temizlik yapmıyor, pek de anaç biri gibi görünmüyordu" diyen David Justice; "Sonunda hayatımı geçirmek istediğim kişinin bu olmadığını fark ettim" demişti. "Ancak keşke o zaman terapi hakkında bilgi sahibi olsaydım" diyen David Justice, evliliğin kurtarılabileceğini anlamaya başladığını da sözlerine eklemişti.

        Halle Berry'nin hayranları, eğlence sektöründeki kariyeri yükselişteyken, yoğun oyunculuk kariyerinin ortasında, ünlü yıldızın basmakalıp bir ev hanımı rolünü üstlenmesini isteyişini yerden yere vurdu. Hayranlar, David Justice'i, Oscar ödüllü yıldızın yemek pişirmesi ve temizlik yapmasını isteme cüretini göstermekle suçladı.

        Halle Berry, şarkıcı Van Hunt ile beş yıldır birlikte

        David Justice, Rebecca Justice ile 24 yıldır evli ve iki çocukları var. Berry ise Van Hunt ile beş yıldır ilişki yaşıyor.

        Halle Berry ile kızının babası Gabriel Aubry, 2005 - 2010 yılları arasında birlikteydi

        Halle Berry 2001 - 2005 arasında Eric Benet'le, 2013 - 2016 arasında ise Oliver Martinez'le evliydi. Berry'nin Gabriel Aubry ile birlikteliğinden 17 yaşında Nahla adında bir kızı ve Oliver Martinez ile evliliğinden 11 yaşında Maceo adında bir oğlu bulunuyor.

