Halka dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halka son bölümde ne oldu?

Halka dizisi 1. bölümü izleyenleri ile buluştu. İlk bölümü ile seyircinin beğenisini alan Halka dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklindeki sorular gelmeye başladı. Son bölümde, Kaan ile Cihangir Halka adlı şebekenin içerisinde mücadele vermeye başladı.

HALKA DİZİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından 2. yeni bölüm fragmanı da kanal tarafından yayınlandı. Halka 2. yeni bölümde, olaylar iyici netlik kazanıyor.



HALKA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kaan Karabulut, bir süre önce tuzağa düşürülmüş, hapis cezası almıştır. O gün Kaan’a, nerden geldiği belli olmayan kırmızı bir zarf ulaşır. İçinde, Kaan’ın babasının cinayetini gösteren dijital kayıtlar vardır. Polis Kaan’a bir teklifte bulunur. Eski bir kabadayı olan İlhan Tepeli’nin yanında çalışır, polise bilgi verirse hem özgür kalacak hem de babasının katillerinin yakalanmasını sağlayabilecektir. Kaan kararsız kalır. Cihangir, İlhan Tepeli’nin oğludur. Babası ile çalışmaktadır. İki genç adamın yolları, Halka adlı şebekenin tekinsiz dünyasında kesişir.