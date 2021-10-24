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Halk ozanı 'Aşık Gül Osman' hayatını kaybetti

Yazdığı ağıt ve şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirilen, 'Aşık Gül Osman' olarak tanınan halk ozanı Osman Kürek, bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu. Tedavisi evinde devam eden 72 yaşındaki Osman Kürek, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

BİN 500 AĞIT VE ŞİİRE İMZA ATTI

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Karacaören köyünde dünyaya gelen görme engelli Aşık Gül Osman, bin 500’ün üzerindeki halk türküleri ve şiirler birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirildi. En çok bilinen eseri ise "Karadağ'ın Boz Yılanı" türküsü olan Osman Kürek, dün doğduğu Araban ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi. Halk Ozanı Aşık Gül Osman, evli ve 2 erkek çocuğu babasıydı.

24.10.2021 - 15:00 - Güncelleme: 24.10.2021 - 15:02
Halk ozanı 'Aşık Gül Osman' hayatını kaybetti
24.10.2021 HALK OZANI 'AŞIK GÜL OSMAN' HAYATINI KAYBETTİ
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