Birbirlerinden şikayetçi oldular

05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, dün sabah Beylikdüzü - Beykent seferini yapan bir özel halk otobüsünde meydana geldi. Beylikdüzü’nde seyir halinde olan otobüsün tekeri patlayınca şoför yolcuları indirmek zorunda kaldı. Yolcuların bir kısmı arkadan gelen otobüse binerken, yolcuların bir kısmı da otobüse sığmamaları nedeniyle beklemeye başladı.
PARASINI GERİ İSTEDİ
Bu sırada işe ve okula geç kaldıklarını iddia eden anne ile oğlu paralarını alıp gitmek istedi. Ancak ücreti vermek istemeyen şoför ile anne- oğul arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında anne Nurgül S. bir hamle yaparak bozuk paraların bulunduğu bölmeden ödediği 2,5 TL 'yi almaya çalıştı. Bu duruma sinirlenen şoför kapıları kapatmaya çalışarak kadını otobüs içinde kilitlemek istedi. Olayları şaşkınlıkla izleyen lise öğrencisi oğlu K.S. ise yapılan müdahale karşısında sinirlenerek annesini otobüsün içinden çıkarmaya çalıştı. K.S. elini kapıya koyarak kapanmasını önlemeye çalışırken eli otobüsün kapısına sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar koşarak kapıyı açmaya çalıştı. Bu sırada anne otobüs içinde şoföre tepki göstererek kapıyı açmasını istedi. Vatandaşların yardımıyla kapının açılmasıyla K.S.'nin sıkışan eli kurtarıldı. Anne Nurgül S. ise araçtan inerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan tarafları polis merkezine götürdü.
“EŞKIYALIK ETME PARAMI VER GİDECEĞİM"
Lastik patlayınca parasını alıp gitmek isteyen Nurgül S. yaşadıklarını anlattı. Lastik patlamadan bir durak önce otobüse bindiklerini söyleyen S , "Lastik patlayınca arkadan gelen otobüse biz sığmadık ve daha fazla beklememek için paramızı geri istedik. Bana paranı geri veremem dedi. Benim paramı vermeyince ben de kasadan paramı almak istedim. Kapıları benim üzerime kapatarak inmemi engellemeye çalıştı. Bu sırada oğlum 'Annemi içeriye kapattı. Bırak annemi diyerek' bağırdı. Kolunu kapı kapanmasın diye uzattı ve kapıya sıkıştı. Benimle alay eder gibi 'taksiye mi binip gideceksin' bekle diye konuştu. Belki benim bu 2,5 TL‘den başka param yok. Ben sadece 'eşkıyalık etme paramı ver gideceğim' dedim. Çocuğun kolunun sıkıştığını gördü, tabi sıkışır sen benim kasama dokunamazsın diyor. Kapıyı zorla açarak kurtardık çocuğun kolunu” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!