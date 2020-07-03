Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaşanan pandemiden çok korkan iki çocuk annesi, uzun bir aradan sonra Han bebek ile ilk kez görüntülendi.

Bebeğin yüzünü saklama çabasında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada yakalandı.