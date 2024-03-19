Halis Dokgöz'ün "Kusursuz Cinayet" kitabı yayınlandı

Adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, 28 yıllık mesleki deneyim ve araştırmalarını kitap haline getirdi. 20 bölümden oluşan kitap, adli tıp ve adli bilimler alanında suç ve suçluların belirlenmesi ve adaletin sağlanmasında yaşanan değişimleri tarihsel perspektifte ele alıyor.

160 sayfalık kitapta, "Kusursuz cinayet var mıdır?" sorusuna yanıt aranıyor. Gerçek olaylardan alınmış sarsıcı örneklere de yer verilen kitapta, suçla bilim arasındaki tuhaf ilişki aydınlatıcı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Dokgöz kitabında, adli tıp ve otopsinin tarihsel gelişim sürecinin yanı sıra cinsel saldırıların arka planı ve kimliklendirme çalışmalarına dair de pek çok detay kaleme aldı. Ayrıca kitapta, adli olayların aydınlatılmasında bilimsel gerçekliğin hukuksal sistemdeki yeri ve toplumsal yansımaları da sorgulanıyor. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok makale ve araştırma yayınlanan Dokgöz'ün bu adli tıp ve adli bilimler alanındaki dördüncü kitabı.

PROF. DR. HALİS DOKGÖZ KİMDİR?

Çorum'da dünyaya gelen Halis Dokgöz, 1989 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1999'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde Adli Tıp ihtisasını tamamladı.

2000-2005 yıllarında İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda adli tıp uzmanı olarak çalışan Dokgöz, 2005 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Yrd. Doç. Dr., 2008 yılında Doç. Dr. ve 2014 yılında Prof. Dr. oldu. Dokgöz, halen Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Mersin Üniversitesi Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi kurucu müdürü olarak görev yapıyor.

Halis Dokgöz, Adli Tıp alanının hakemli uluslararası dergisi Adli Tıp Bülteni'nin 2013 yılından beri editörlüğünü de yürütüyor. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok makale, araştırma ve kitap bölümleri yayınlanan Dokgöz, çocuk hakları, kadın hakları, şiddet, adli psikiyatri ve tıbbi malpraktis konusunda da çalışmalar yapıyor.