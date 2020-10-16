Halil Sezai özellikle İncir Reçeli filminde canlandırdığı Metin karakteriyle akıllara kazınmıştır. Halil Sezai 1979 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. İşte Halil Sezai biyografisi...

HALİL SEZAİ KİMDİR?

Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai, 16 Ağutos 1979 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Babasının ailesi Bulgaristan’ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.

Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.

2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.

Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.

2015 yılında Zehra Kaya ile evlenmiştir. Evlendikten 15 gün sonra ise boşanmışlardır.