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'Dedemin Gözyaşları'nda oğlu ve gelinini trafik kazasında kaybettikten sonra kendisine emanet olan biricik torununun lösemi hastası olduğunu öğrenen 'Dede Kemal'i canlandıran Halil Ergün, rolü için saçlarını kazıttı.

Halil Ergün, filmin bu en can alıcı sahnelerinden birini oynarken çok duygulandığını ifade etti. Ergün; "Saçlarım kazınırken, aklıma direkt 10 yaşındaki çocukluğum geldi. Babam sürekli abimin ve benim saçlarımı daha gür olması için kazıtırdı. Çocukken ses çıkarmazdım ama çok üzülürdüm ve o dönem moda olan alabros modeline çok özenirdim. Bir gün babamdan gizli gidip bu tıraşı olduk. Ağabeyimle babamıza ilk karşı çıkmamız olmuştu" dedi.

İhsan Taş'ın senaryosunu yazıp yönettiği Taş Film ve Öndeş Yapım ortaklığı ile hayata geçirilen 'Dedemin Gözyaşları' gösterime 18 Mart 2022'de girecek.

Halil Ergün'e filmde Erkan Petekkaya, Cem Kılıç, Ali Kürşat Uzun, Seda Tosun, Elif Kaya, Turgay Tanülkü, Ali İpin, Aliye Uzunatağan, Sinem Yıldırım, Kubilay Eraslan, Eylül Akdağ, Kıvanç Erkan, Elif Güçkıran, Sinan Bengier, Hüseyin Elmalıpınar, Can Kolukısa, Yavuz Karakaş, Kerem İçyer, Evrim Polat ve Emrah Doğan adlı önemli oyuncular eşlik etti.