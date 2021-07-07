Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 25 yaşındaki Betül Dali isimli yabancı uyruklu kadın, balkonda halı silkelemek istedi.

DHA'nın haberine göre, oturduğu apartmanın 3. katında bulunan evinin balkonunda halı silkeleyen kadın dengesini kaybederek düştü. Kaldırıma düşen Dali'yi ailesi ve komşuları, otomobile bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 25 yaşındaki Dali'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.