Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını şu sözlerle sosyal medya hesabından duyurmuştu:

Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdi. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.