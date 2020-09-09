Haldun Boysan'ın yerine Deniz Oral

Haldun Boysan vefat etmemiş olsaydı çekimlerine 15 Eylül'de başlanacak olan 'Ali Kemal Geliyiii' adlı sinema filminde 'Dayı' karakterini canlandıracaktı. Filmde Boysan'ın rolünü Deniz Oral üstlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli filmlerden 'Ali Kemal Geliyiii'nin çekimlerine 15 Eylül'de başlanacak. Yaşar Seriner'in yönetmeni, Önder Akpınar'ın genel koordinatörü olan filmde 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Haldun Boysan da rol alacaktı. Boysan'ın 'Dayı rolünü Deniz Oral üstlendi.

Bir aile komedisi olan 'Ali Kemal Geliyiii'de başrolleri Ateş Fatih Uçan, Altan Erkekli, Selda Alkor, Veysel Diker, Ceyda Tepeliler, Betül Şahin, Levent Sülün, Hülya Uçan, Hakan Çankaya, İsmail Semih Habiboğlu, Ümit Özdemir ve Deniz Oral paylaşacak.