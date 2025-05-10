Kadınlar için çok güzel projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Bahar Şen, "Dükkanımızı trikotaj üzerine açtık. Hem üretip hem de satış yapacağız. Dükkanımızda her türlü örgü çeşidi var. Daha önce de Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiydim, iş yerim yoktu. İnsanın kendi iş yerinin olması çok güzel bir şey. Diğer arkadaşlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Umarım herkes başarılı olur. Hepimiz birer ev hanımıyız. Çocuklarımız, sorumluluklarımız var. Onun yanı sıra kendi dükkanlarımız da oldu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.