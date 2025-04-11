Hakkari'de, Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin (60) için önceki gece saatlerinde komşuları, kayıp ihbarı yaptı.

DHA'daki habere göre Keskin'in bulunması için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yağışın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, aramalarını bölgedeki Katramas Deresi çevresinde yoğunlaştırdı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kaybolan kadın için başlatılan arama çalışmalarını inceledi.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRECEK

Dün akşam saatlerinde arama çalışmasına ara verilirken bugün devam edilmesi planlanan çalışmalara, Van ve Siirt AFAD müdürlüklerinden su altı ve su üstü ile kıyı arama ekiplerinin katılacağı belirtildi.