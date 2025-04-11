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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari haberleri: Kocasının ardından... Korkutan ihtimal | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!

        Hakkari'de, komşularının kayıp ihbarında bulunduğu 60 yaşındaki Feleknaz Keskin için ekipler, arama çalışması başlattı. Keskin, geçen yıl nisan ayında eşinin akıntıya kapılıp hayatını kaybettiği Katramas Deresi çevresinde aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:47
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        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
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        Hakkari'de, Karşıyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Feleknaz Keskin (60) için önceki gece saatlerinde komşuları, kayıp ihbarı yaptı.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre Keskin'in bulunması için bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ile sağlık ekipleri yönlendirildi.

        SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

        Yağışın da etkili olduğu kentte, sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, aramalarını bölgedeki Katramas Deresi çevresinde yoğunlaştırdı.

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        VALİ ÇELİK İNCELEMEDE BULUNDU

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kaybolan kadın için başlatılan arama çalışmalarını inceledi.

        GEÇEN YIL KOCASI AKINTIYA KAPILDI

        Keskin'in eşi İbrahim Keskin'in geçen yıl nisan ayında Katramas Deresi'nde akıntıya kapılıp hayatını kaybettiği bildirildi.

        ARAMA ÇALIŞMASI SÜRECEK

        Dün akşam saatlerinde arama çalışmasına ara verilirken bugün devam edilmesi planlanan çalışmalara, Van ve Siirt AFAD müdürlüklerinden su altı ve su üstü ile kıyı arama ekiplerinin katılacağı belirtildi.

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        #Hakkari
        #Son dakika haberler
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