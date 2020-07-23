AA

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen sığınakta, 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" devam ediyor.

SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne finans sağlamak amacıyla kullanılan sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 10 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu, 9 gazlı ocak, 4 plastik leğen, 3 tüp hortumu ve kazan ele geçirildi.