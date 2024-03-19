Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

        Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde iki gündür etkili olan yoğun yağışların devam ettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 22:56 Güncelleme: 19.03.2024 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de eğitime 1 gün ara
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hakkari eğitim
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        Yaşlı çiftin kavgası cinayetle bitti
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Habertürk Anasayfa