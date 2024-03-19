Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

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Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir