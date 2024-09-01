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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Hakim Ziyech, Galatasaray'ı tamamen sildi! - Galatasaray Haberleri

        Hakim Ziyech, Galatasaray'ı tamamen sildi!

        Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, dikkat çeken bir adım atarak sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:36
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        Hakim Ziyech, Galatasaray'ı sildi!
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        Sezon başında Galatasaray ile yeni bir sözleşme imzalayan Ziyech'in, ayrılık ihtimalinin gündeme geldiği belirtiliyor. Son günlerde Galatasaray'da yaşanan ayrılıklar zincirine Ziyech'in de dahil olacağı öne sürülüyor.

        Ziyech, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının büyük kısmını kaldırarak sadece şampiyonluk kutlamalarına ait bir fotoğrafı bıraktı. Özellikle Adana Demirspor maçında yedek kalıp süre almayan Ziyech’in Galatasaray ile ilgili son paylaşımını da sildiği görüldü.

        Öte yandan, Footmercato'nun haberine göre, Ziyech’in eski takımı Ajax’a dönme isteği bulunuyor. Ajax’ın da bu deneyimli futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtilirken, transferin gerçekleşmesi için Hollanda ekibinin satış yapması gerektiği ifade ediliyor.

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