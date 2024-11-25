Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'e romantik kutlama
İş insanı Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in doğum gününü Mısır'da baş başa yedikleri romantik bir akşam yemeğiyle kutladı
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Hande Erçel, bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile yurt dışı tatiline bir yenisini daha eklemiş ve çift soluğu bu kez Mısır'da almıştı.
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Hakan Sabancı aynı zamanda sevgilisinin 31'inci yaş gününü de çıktıkları Mısır tatilinde kutladı.
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İlk olarak Erçel'in piramitin önünde çektiği fotoğrafı "İyi ki doğdun" notuyla yayımladı.
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Çift, daha sonra baş başa romantik bir akşam yemeği yedi ve Hakan Sabancı o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.