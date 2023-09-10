Hakan Sabancı aşka geldi! Hande Erçel ile fotoğrafına beğeni yağdı!

Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile yeni bir projede daha bir araya gelen Hande Erçel'in aşk hayatı da dolu dizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu sevgilisi Hakan Sabancı ile fotoğraflarını yayınlamaktan çekinmiyor.