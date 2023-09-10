Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hakan Sabancı aşka geldi! Hande Erçel ile fotoğrafına beğeni yağdı!

        Hakan Sabancı aşka geldi! Hande Erçel ile fotoğrafına beğeni yağdı!

        Bir süredir ekranlardan uzak olan ve şimdilerde Burak Deniz ile başrolü paylaştığı yeni projesiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Sabancı son olarak katıldığı düğünden, sevgilisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bir süredir Hande Erçel ile aşk yaşayan sosyete hayatının tanınan ismi Hakan Sabancı, katıldığı bir düğünden sevgilisiyle çekildiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü çifte övgü yağdı.

        • 2

          Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile yeni bir projede daha bir araya gelen Hande Erçel'in aşk hayatı da dolu dizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu sevgilisi Hakan Sabancı ile fotoğraflarını yayınlamaktan çekinmiyor.

        • 3

          Bu sefer Hakan Sabancı cephesinden beklenmedik bir hamle geldi. Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile katıldığı düğünden çekildiği aşk dolu pozunu, Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı.

        • 4

          Aşkları dolu dizgin devam eden Hakan Sabancı ve Hande Erçel bu yaz sık sık yurt dışına gitmiş ve lüks tatiller yapmışlardı. Dikkat çeken çiftin her gönderisi magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

        • 5

          İşte Hakan Sabancı'nın sosyal medya hesabında yayınladığı poz...

        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Habertürk Anasayfa