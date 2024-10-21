Hakan Çalhanoğlu, Young Boys maçında yok
İtalyan devi Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçirdiği sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçında forma giyemeyecek.
Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
İtalyan ekibi, yıldız orta saha oyuncusunun sol uyluğundan sakatlandığını duyurdu.
Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Hakan'ın, hafta sonunda Juventus ile oynanacak derbi maçta ise sahada yer alması bekleniyor.
Inter'de bu sezon 9 maçta süre bulan 30 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.