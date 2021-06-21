Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının ezeli rakibi Inter'e transfer oluyor.

Ünlü İtalyan muhabir Di Marzio, Hakan Çalhanoğlu'nun senelik 5+1 milyon euro karşılığında 3 yıllık sözleşmeye imza atacağını belirtti. 27 yaşındaki oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçerek imza atması bekleniyor.

Futbola Almanya'da başlayan Hakan Çalhanoğlu, Hamburg formasıyla adını duyurdu. 2014'te 14.5 milyon euro karşılığında Leverkusen'e transfer olan Hakan, burada 3 sezon forma giydikten sonra 2017'de Milan'ın yolunu tuttu. 23 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibine giden milli oyuncu, 172 maçta 32 gol, 48 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon sonu sözleşmesi biten Hakan, bedelsiz olarak Inter'e transfer olacak.