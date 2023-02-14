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Haberler Magazin Hakan Balta - Derya Balta çifti Hilal'e sahip çıktı - Magazin haberleri

Hakan Balta - Derya Balta çifti Hilal'e sahip çıktı

Eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek 90 saat sonra enkaz altından çıkarılan Hilal'e sahip çıktı

Giriş: 14.02.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
Hakan Balta - Derya Balta çifti Hilal'e sahip çıktı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Hatay’da enkazda kalan 10 yaşındaki Hilal, beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilerek depremden 90 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

5 kişilik ailesinin dışında yaklaşık 70 akrabasını da depremde yitiren Hilal'e eski milli futbolcu Hakan Balta ile Derya Balta sahip çıktı.

Hakan Balta ile eşi Derya Balta, Hilal'nin geri kalan hayatında ona maddi-manevi sahip çıkacaklarını açıkladı. Hilal'e destek olan Balta Ailesi, bir an olsun küçük kızın yanından ayrılmıyor.

"ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

Hilal'nin çorba ve sütlaç isteğini yerine getiren Derya Balta, "Sütlacını nasıl istersin?" sorusuna aldığı "Annem tarçınsız yapar" yanıtı karşısında ise kendisini ağlamamak için zor tuttu. Balta, Hilal için yaptığı tarçınsız sütlaç için "Annesi gibi tabii yapamam ama elimden geleni yaptım" dedi.

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