Hakan Altun, 21 Nisan Çarşamba günü kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alınan Altun, tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutulmuştu.
Son kontrollerinin ardından 28 Nisan'da taburcu olan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, Bodrum'da dinleniyor.
"14 KİLO ALDIM!"
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Altun, kendisiyle ilgili çıkan çeşitli söylentilere de yanıt verdi.
Altun şu ifadeleri kullandı:
Bodrum'da olduğum doğrudur! Sabahları erken kalktığım doğrudur! 14 kilo aldığım doğrudur! Yanımdaki güzel refakatçi Diva'nın benim değil, dostum Ediz'in olduğu doğrudur! "En iyi tekne arkadaşının teknesidir" sözü doğrudur! Her gün denize girdiğim doğrudur! Eylül ayına kadar konser veremeyeceğim doğrudur!
Dünyalarımın olduğu milyonların içinde yüzdüğüm yalandır! "Hayatımda sadece doğruları söyleyip, başkalarının haklarını da koruyacağıma" dair babama verdiğim sözü yerine getirdiğim doğrudur! Herkese yalansız, riyasız, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel haberler alacağı bir hafta dilerim. Çünkü buna hepimizin çok ihtiyacı var. Her zaman sevgiyle ve saygıyla kalın.
"UZUN BİR SÜRE DİNLENECEĞİM"
Ünlü şarkıcı taburcu olduktan sonra ise, "21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi." açıklamasını yapmıştı.
2007'DE AMELİYAT OLMUŞTU
Hakan Altun, 2007 yılında özel bir hastanede 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun'un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı.
Ameliyatını yapan doktor, "Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümör patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" demişti.
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