06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Modacı Hakan Akkaya'ya ailesi ve yakın dostları önceki gün sürpriz doğum günü partisi organize etti. Doğum gününe annesi Gülen Akkaya, kardeşi Hazal Özkan, Ivana Sert, Nur Yerlitaş, Hande Doğandemir, Ayşe Kazancı, Oylum Talu, Duygu Çetinkaya ve Eftelya Kökbudak gibi ünlü isimler katıldı.
"DOST BİRİKTİRMİŞİM"
Hakan Akkaya "Bir daha dünyaya gelsem, yaşadığım her şeyi tekrar yaşamak isterdim. Çünkü onlar beni ben yapan şeyler. Ben günü sonunda şuna şükrediyorum. Ben iyi bir adammışım. Burada bugün sürpriz bir doğum günü organize etmişler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dost biriktirmişim" dedi.
YILANDAN PASTAYI ÜFLEDİ
35 yaşına giren ünlü modacı Hakan Akkaya, önce kobra yılanı şeklindeki pastayı Ivana Sert ile üfledi. Daha sonrasında kendi markasının yazılı olduğu üç katlı pastayı üfledi. Pastanın üzerindeki tacı kafasına takan Hakan Akkaya'yı ilk önce Ivana Sert tebrik ederek sarıldı ve öptü.
"ÇOK HEYECANLIYIM"
Geceye katılan Hande Doğandemir, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti. Doğandemir, "Çok istediğim bir projedeyim. Oyun hazırlıyoruz. Ekim ayında ilk gösterimiz var. Çok heyecanlıyım" dedi.
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