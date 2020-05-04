8 sezon süren Game Of Thrones dizinde 'Dağ' karakterine hayat veren oyuncu ve sporcu Hafthor Julius Bjornsson, dünya rekoru kırdı.

'Deadlift'te 501 kilo kaldırarak 2016 yılında Eddie Hall'un 500 kilo kaldıran ilk insan olarak tarihe geçtiği dünya rekoruna imzasını attı.

31 yaşındaki Bjornsson, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.