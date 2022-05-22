Haftanın son günü 6 bölgede 17 ile uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Malatya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR: Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin güneybatısı ile Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 31°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 23°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 28°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 24°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 28°C, Parçalı bulutlu
MANİSA 31°C, Parçalı bulutlu
AKDENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 31°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 27°C, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 30°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 27°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 27°C, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 27°C, Parçalı bulutlu
KONYA 26°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 23°C, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 25°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 30°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 23°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 30°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORDU 24°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Ardahan, gece saatlerinde Malatya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 27°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 21°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 29°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 30°C, Az bulutlu, zamanla parçalı yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 29°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 32°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu ile Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu akşam saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi akşam saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege’nin güneyi akşam saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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