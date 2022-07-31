Bu hafta ne yapsak?

Önümüzdeki günler için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte 1-7 Ağustos aralığında gerçekleşecek etkinlikler...
Her gün geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan kentler, bu hafta da yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konserlere, sergilere, oyunlara ve performanslara sahne olacak. İşte 1-7 Ağustos aralığında gerçekleşecek etkinlikler...
KONSER
TRAKYA MÜZİK FESTİVALİ
Deniz, kum, güneş ile sevilen grup ve sanatçılar Trakya Müzik Festivali'nde olacak. İşte festival programı...
3 Ağustos Çarşamba
Gripin
Emir Can İğrek
Can Ozan
Sezer Altınok
4 Ağustos Perşembe
Nil Karaibrahimgil
Adamlar
Yeni Türkü
Yirmi7
Piiz
After Party: Uzi
5 Ağustos Cuma
Edip Akbayram
Sefo
Tuğkan
Ceren Gündoğdu
Dip
After Party: Sagopa Kajmer
6 Ağustos Cumartesi
Hayko Cepkin
Haluk Levent
Moğollar
Eskitilmiş Yaz
Şahıs & Spinoza
After Party: Norm Ender
Fotoğraf: AA
7 Ağustos Pazar
Duman
Cem Adrian
Madrigal
Retrobüs
Eda Baba
After Party: Çakal & Reckol
GÜMÜŞLÜK MÜZİK FESTİVALİ
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 2 Ağustos - 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor... Festival kapsamında 2 Ağustos Salı günü Murray McLachlan ve Kathryn Page, Muğla'daki Antik Taş Ocağı'nda performans sergileyecek. 4 Ağustos'ta ise Piyanist Danica Stojanova, bu yılın ikinci Zefirya Kültür Merkezi konseri için renkli bir program sunuyor. Bu senenin ikinci Gümüşlük Festival Akademisi konseri, Murray Mchlachlan, Kathryn Page ve Gülsin Onay'ın öğrencileriyle 6 Ağustos'ta sahneleniyor.
Fotoğraf: AA
EROL EVGİN
Erol Evgin, sevilen şarkılarını 2 Ağustos'ta, Bodrum Antik Tiyatro'da seslendirecek.
Fotoğraf: İHA
USTALARIN İZİNDEN
Ustaların izinden; Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ deyişler ve türkülerimiz ile 2 Ağustos Salı Altınoluk Amfi Tiyatrosu'nda sizlerle buluşuyor.
KURUÇEŞME AÇIKHAVA KONSERLERİ
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 1 Ağustos'ta Fahir Atakoğlu, 2 Ağustos'ta Murat Dalkılıç, 3 Ağustos'ta Serdar Ortaç, 4 Ağustos'ta Merve Özbey, 5 Ağustos'ta Nil Karaibrahimgil, 6 Ağustos'ta Serdar Ortaç, 7 Ağustos'ta Hande Yener sevenleriyle olacak.
Fotoğraf: İHA
BÜLENT ORTAÇGİL
Bülent Ortaçgil sanat hayatının 50. yılını sürpriz konuklarıyla kutluyor… 50 yıldır dillerden düşmeyen şarkılarıyla Ortaçgil ve dostları 1 Ağustos'ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, 5 Ağustos'ta ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi'de sevenleriyle buluşuyor…
Fotoğraf: AA
LEVENT YÜKSEL
Levent Yüksel çok sevilen sahne performansıyla 5 Ağustos akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatorusu'nda!
CEM ADRİAN
Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece "özgür bir müzisyen" olarak tanımlayan Cem Adrian, 5 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.
Fotoğraf: İHA
YILDIZLI GECELER
Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 1 Ağustos'ta Haluk Levent, 2 Ağustos'ta Berkay, 3 Ağustos'ta Yüzyüzeyken Konuşuruz, 4 Ağustos'ta Öykü Gürman, 5 Ağustos'ta Oğuzhan Koç, 6 Ağustos'ta Kenan Doğulu, 7 Ağustos'ta Sertab Erener Turkcell Vadi İstanbul'da sahne alıyor.
SELDA BAĞCAN
Selda Bağcan çok sevilen sahne performansıyla 3 Ağustos akşamı Harbiye Açık Hava Tiyatorusu'nda!
AYHAN SİCİMOĞLU
Dans, müzik ve eğlencenin bütünleştiricisi Ayhan Sicimoğlu, 4 Ağustos'ta Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda!
Fotoğraf: AA
THE AWAY DAYS
The Away Days, 5 Ağustos akşamı IF Beşiktaş sahnesinde sizlerle...
CEYLAN ERTEM
Ceylan Ertem, 6 Ağustos'ta Humans Urla Sahne'de sevenleriyle buluşuyor!
SİNEMA, TİYATRO, GÖSTERİ
BAHÇE TİYATROSU
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nun yeni sezonunda Fransa'nın genç yazarlarından olan Edouard Louis'in son romanından uyarlanan Babamı Kim Öldürdü? tiyatro severlerle buluşacak. 4 Ağustos'ta ise Tatbikat Sahnesi'nin kült oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri olacak.
ANADOLU ATEŞİ
Doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresi olan Anadolu Ateşi, 2-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya'daki Aspendos Antik Tiyatro'da!
Fotoğraf: İHA
ÖLÜ OZANLAR DERNEĞİ
Hakan Altıner'in yönettiği Ölü Ozanlar Derneği, 2 Ağustos'ta Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da sahneleniyor. Oyun, ergenlik çağındaki gençlerin ve okula yeni atanan öğretmen John Keating'in aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikayeleri anlatılıyor.
BİR TÜRK MASALI
Sinema salonlarında bu hafta altısı yerli, 8 film sinemaseverlerle buluştu. Toprak Sergen'in yönetmenliğini üstlendiği Bir Türk Masalı filminin senaryosunu Sergen ile Başak Duru kaleme aldı. Başrollerini Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe ve İclal Aydın'ın paylaştığı filmde, Ahmet Mekin, Suna Selen, İzzet Günay, Kayhan Yıldızoğlu ve Füsun Erbulak da rol aldı.
Filmin konusu kısaca şöyle:
"Unesco dünya kültür mirası listesindeki Dalyan deltasında, üç çocuklu, fakir ama mutlu bir aile yaşamaktadır. Günlerden bir gün çocuklardan en küçük olanı Yiğit'in karşısına ailesinin kaderini değiştirmek için bir fırsat çıkar. Aydınlık ile Karanlık, Yiğit’in yiğitliğini test etmek için onu, bin yıllardır oynanan bir oyuna davet eder. Masal bu ya, Yiğit bu oyunu onu, rüyalarında gördüğü prensese götüreceğini bilmeden kabul eder.
BULUTTAKİ GÖLGE
Roseanne Liang'ın yazıp yönettiği Buluttaki Gölge'nin başrollerinde Chloe Grace Moretz ile Nick Robinson yer alıyor. ABD ile Yeni Zelanda ortak yapımı filmin, aksiyon ve korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmesi bekleniyor. Film, 2. Dünya Savaşı devam ederken Yüzbaşı Maude Garrett'ın yanında çok gizli belgeler ile tamamı erkeklerden oluşan B-17 bombardıman uçağının mürettebatına katılması sonrası yaşananları ele alıyor.
AFETNAME
Komedi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen Afetname'yi Ahmet Yaşar Gümüş yönetti. Şeyda Delibaşı'nın kaleme aldığı, Derya Şen Akbacak, Umut Özkan ve Sevil Uyar'ın rol aldığı film, oyuncu olmanın hayalini kuran bir kadının hikayesini konu ediyor.
DC SÜPER EVCİLLER TAKIMI
Animasyon türündeki DC Süper Evciller Takımı, süper köpek Krypto ve Superman'in süper kahramanları kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Orijinal seslendirmelerini Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Diego Luna, Natasha Lyonne, Vanessa Bayer ve Marc Maron'un yaptığı filmi, Jared Stern ile Sam Levine yönetti.
MİNİ FENOMEN
Umut Ertek'in yönetmen koltuğuna oturduğu Mini Fenomen filminde Talha Tosun, Özcan Melek, Atilla Emirhan Kırık rol aldı. Film, Youtuber olmaya çalışan bir çocuk ile menajerliğini yapan yakın arkadaşının başından geçen ilginç ve trajikomik hikayeyi seyirciye sunuyor.
AKIL BOZAN
Doğuş Arslan'ın yönettiği Akıl Bozan, kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan bir kadın ve bir erkeğin hikayesini konu ediyor.
VESVESE: CİN FISILTISI
Vesvese: Cin Fısıltısı, yaşadığı bir dizi tuhaf olayın nedenini araştırırken beklenmedik durumlarla yüzleşmek zorunda kalan Doğa'nın hikayesine odaklanıyor.
HAWAR 2
Hawar 2, çocuk sahibi olmak isteyen Pelin'in bunun için bir tılsım yaptırması sonrası, eşiyle birlikte başlarından geçenleri anlatıyor.
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